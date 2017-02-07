İşte 2016'nın en güzel konsept otomobili

Paris’te düzenlenen 32. Festival Automobile International Renault TREZOR’u “2016’nın En Güzel Konsept Otomobili” seçti.

Renault TREZOR sıcak, duygu dolu ve zarif hatlara sahip. Aracın ön kısmında son derece iddialı C formunda far imzası bulunuyor. Renault’nun gelecekteki modellerinin tasarmı, TREZOR’un DNA’sından ilham alacak ve çizgileri daha akıcı hem daha olgun hale gelecek.

TREZOR’un iç tasarımı sürüş keyfine vurgu yapıyor. Aracın iç mekânında kokpit konseptine sahip büyük bir dokunmatik ekran yer alıyor. Bu kişiselleştirilebilir, internet bağlantılı ara yüz, ahşap ve deri olmak üzere prestijli malzemelerle çevrili. Gelecekteki Renault modellerinin iç mekanları da TREZOR’un zarif tasarım trendi ve internet bağlantılı teknolojilerinden ilham alacak.