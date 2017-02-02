Samsung, 24 gün sonra Galaxy S8'i gösterecek

Samsung, dün MWC 2017'deki ana lansman olayının 26 Şubat'ta gerçekleşeceğini doğruladı. Düzenlenecek olan etkinlik için gönderilen davetiyede, şirketin amiral gemisi tableti Galaxy Tab S3'ün siluetini gösteriyor.

Bununla birlikte, basın konferansına katılanlara bu etkinlikte Samsung'dan neyin geleceğine dair fikir verme amacıyla, Galaxy S8'e göz atma fırsatı verecek. Samsung medyasında, Samsung’un MWC 2017 basın konferansı sırasında Galaxy S8'i gösteren bir dakikalık video yayınlamayı planladığı bildiriyor.

Samsung, Galaxy S8'in bu ay düzenlenecek etkinlikte açıklamayacağını zaten daha önce doğruladı, ancak ahize üreticisi amiral gemisinin etrafındaki heyecanı korumak istiyor.

Samsung'un Galaxy S8'in bu "beklenmedik" önizlemesine ne kadar zaman ayıracağı açıkça söylenmiyor ancak, şirketin tanıtım videosunda telefonla ilgili bazı şeyleri açığa çıkarmasını umuyoruz.

Samsung, 29 Mart'ta Galaxy S8'i duyurmayı planlıyor ancak, akıllı telefon 21 Nisan tarihine kadar satışa çıkmayacak. Öte yandan, Galaxy Tab S3'ün daha öncesinde raflarda olması bekleniyor.