Samsung dünyada bir ilke imza attı!

Samsung’un ilk kez CES 2017'de tanıttığı QLED TV'sinin %100 renk hacmi üretme özelliği ile dünya standartlarındaki test ve sertifikasyon kuruluşlarından Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) tarafından onaylandı. Renk hacmi ölçümü konusundaki uzman olan VDE’nin Samsung QLED TV için verdiği bu onay, QLED TV'nin izleyicilere tutarlı bir şekilde yüksek kalitede görüntü sunma becerisinin bir kanıtı niteliğinde.

Renk gösteriminin hassaslık gerektiren standardı olan renk hacmi, TV'nin renk skalası ve parlaklık seviyesini üç boyutlu ortamda değerlendiriyor. Renk skalası, fiziksel olarak görüntülenebilen en fazla renk miktarını; en yüksek parlaklık ise ekranın maksimum parlaklık seviyesini temsil ediyor.

Renk skalası artıp parlaklık yükseldikçe, TV'nin renk hacmi de aynı şekilde genişliyor. Samsung QLED TV'nin genişletilmiş renk hacmi, hem parlak hem de karanlık sahnelerde, daha gerçekçi, doğru ve canlı HDR görüntüler elde edilmesini sağlıyor.

%100 renk hacmi, farklı parlaklık seviyeleri fark etmeksizin ifade edilebilen renkleri ortaya koyuyor. Örneğin; bir yaprak, ışığın parlaklığına bağlı olarak sarımsı yeşilden turkuaza kadar farklı renklerde algılanabiliyor.

Samsung QLED TV, geleneksel iki boyutlu renk alanında yakalanması zor olan, parlaklığa dayalı en küçük farkları bile yakalayabiliyor ve böylece yönetmenin hedeflediği gerçek HDR görüntü kalitesini sağlıyor.

Genellikle, bir TV'nin parlaklık seviyesi arttıkça renk ifade etme becerisi azalıyor ve sonuçta ekranda renk bozulmaları ortaya çıkıyor. Samsung QLED TV, parlaklık seviyesi ve renk arasında tercih yapma zorunluluğunun üstesinden geliyor. TV endüstrisinde bir ilk olarak, QLED TV, 1.500 ila 2.000 nitlik zirve parlaklığında yüzde 100 renk hacmi sunabiliyor.

Samsung'un QLED TV'si, geleneksel TV'lere kıyasla önemli ölçüde geliştirilmiş bir renk yelpazesi ve maksimum parlaklığı çok daha fazla ayrıntıyla sunabilmesini sağlayan yeni bir metal Quantum Dot malzemesi kullanıyor. Sahne ya da sahnenin oynatıldığı mekan ne kadar aydınlık veya karanlık olursa olsun, Samsung QLED TV yeni Quantum noktaları sayesinde yoğun siyahları gösterebiliyor.

Öte yandan QLED, bu performansını koruyarak izleyicilere tüm izleme açılarından tutarlı renk ve kalite sunuyor.