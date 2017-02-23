Galaxy S8 işlemcisi Exynos 9 8895 tanıtıldı!

Samsung, Mart ayında tanıtacağı Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerini besleyecek olan işlemci Exynos 9 8895'i tanıttı. Samsung Exynos 9 8895 yonga seti, sunduğu özellikler ile mobil piyasanın en hızlı yonga seti unvanına bir anda sahip oldu. Peki, Exynos 9 8895 özellikleri neler?

Samsung Exynos 9 8895 özellikleri

Samsung Exynos 9 8895, Snapdragon 835'te olduğu gibi 10nm teknolojisi ile üretiliyor. 10nm üretim süreci sayesinde bir önceki nesil üretim teknolojisine göre; %40 enerji tasarrufu sağlanırken, %27 oranında performans artışı sunuluyor.

Samsung Exynos 9 8895 yonga seti toplamda 8 çekirdekli bir mimari ile geliyor. Exynos 9 8895'te dört adet özel CPU çekirdeği ve dört adet Cortex-A53 çekirdeği yer alıyor. Exynos 9 8895'in grafik biriminde ise Mali-G71 yer alıyor.

Bu yonga seti WQUXGA (3840 x 2400) veya 4K UHD (4096 x 2160) çözünürlüğe sahip görüntüleri desteklerken, aynı zamanda 120FPS hızında 4K UHD çözünürlüğünde video kaydını destekliyor. Ayrıca yona seti; çift sensörlü arka ve ön kameralar olmak üzere 28 Megapiksel çözünürlüğe kadar sensörlere destek veriyor.

Exynos 9 8895, modem konusunda da oldukça iddialı. Exynos 9 8895 yonga seti sahip olduğu 5CA bağlantısı ile LTE'de 1Gbps'ye kadar indirme ve 150 Mbps'ye kadar yükleme hızı sunacak.