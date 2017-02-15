Galaxy S8'in çıkış tarihi 27 Şubat'ta resmen ilan edilecek

Samsung, 27 Şubat tarihinde Galaxy S8 akıllı telefonun çıkış tarihini resmen açıklayacak. Samsung mobil iletişim başkanı Koh Dong-jin, Galaxy S8’in "resmi tanıtım tarihini" bu yılki Mobil Dünya Kongresi'nde ilan edileceğini söyledi.

Zaten bildiğiniz gibi Samsung, 26 Şubat'ta başlayacak olan MWC 2017 için bir basın toplatısı planladı. Ancak şirket bu etkinlikte yeni amiral gemisini tanıtmayacak. Şimdiye kadar gelen bilgiler, şirketin Galaxy S8’e ait bir dakikalık bir video teaser göstereceğini söylüyor.

Samsung daha sonra, 29 Mart tarihinde yeni amiral gemisi Galaxy S8’i New York'ta bir etkinlikte resmen tanıtacak ve 21 Nisan tarihinde satışa sunacak.