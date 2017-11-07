Galaxy S8 için yeni bir güncelleme yayınlandı!

Samsung'un popüler amiral gemisi Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modelleri yeni bir güncelleme ile tazelendiler. Bahsi geçen güncelleme iple çekilen Android 8 işletim sistemi değil. Bu doğal zira bilindiği üzere Samsung yeni işletim sistemi güncellemeleri konusunda çok dikkatli davranıyor.

536 MB boyutunda Güncelleme; bazı güvenlik sorunları ve arabirim problemlerinin engellemesi ve hız optimizasyonunu sağlamak amacıyla yayınlandı. Ekran donması gibi problemler de bu yama ile asgari seviyeye indirgeniyor. Güncellemeyi "Ayarlar" ve "Güncellemeleri Denetle" sekmelerine tıklayarak indirmeniz mümkün.

Samsung Galaxy S8 piyasaya sürüldüğünden beri 20 milyon civarında satış rakamlarına imza attı. Her ne kadar Apple iPhone 7S son ayki satış rakamları baz alındığında S8'i ekarte etse de; Galaxy S8 hala dünyanın en beğenilen amiral gemisi cihazları arasında.