Samsung'un alışveriş sitesi SamsungWA Türkiye'de!

Samsung, giyilebilir ürünlerinin ve aksesuarlarının satışını gerçekleştirdiği e-ticaret sitesi olan SamsungWA'yı Türkiye'de kullanıma sundu. Çeşitli Samsung telefon aksesuarlarının ve giyilebilir ürünlerin satıldığı SamsungWA, fiyatları uygun tutarak kullanıcının bütçesini yormamayı hedefliyor.

Samsung Wearables and Accessories sitesinde; telefon kılıfları, kulaklıklar, microSD kartlar, hoparlörler, telefon bataryaları, taşınabilir SSD'ler, kablosuz şarj istasyonları, S-Pen, çeşitli Drone tarzı hobi ürünleri, Samsung Gear S modelleri ve aksesuarları yer alıyor.

SamsungWA'nın Türkiye'de hizmet vermesi, Samsung Türkiye'nin ülkemizde bazı atılımları yaptığının sinyalini veriyor. Belki de ilerleyen dönemlerde Samsung markasını taşıyan TV, telefon, tablet ve ev sistemlerinin satıldığı yine e-ticaret platformu olan Samsung Mağaza da Türkiye'de hizmet verir.

Uygun fiyatları ile dikkat çeken ve özellikle Galaxy S7'nin Türkiye'de bulması güç olan aksesuarlarının satıldığı SamsungWA sitesine üye olduktan sonra, dilediğiniz ürünü sepete ekleyip satın alabilirsiniz.