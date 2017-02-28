Android telefonlar SanDisk A1 microSD kart ile coşacak!

Western Digital, tüketicilerin SanDisk ürünleri ile yeni A1 şartlarının tüm avantajlarından faydalanabilmesi için endüstrinin önde gelen akıllı telefon teknolojisi üreticileri ile işbirliği yaptığını duyurdu. A1 uyumlu akıllı telefonlar ile bir araya gelen SanDisk A1 performans sınıfı microSDTM kartlar, uygulamaların yüklenme ve açılışında performansa yeni bir boyut getiriyor.

A1 standartları, SanDisk microSD kartların saniye başına rastgele veri giriş-çıkış okumasını (IOPS) 1,500'e, yazma IOPS'u ise 500'e yükselterek uygulamaların daha hızlı açılmasını ve ses, grafik, kayıtlı profil ve uygulama içi izinler gibi görevlerin daha çabuk yapılmasını sağlıyor.

Android Marshmallow 6 ve Android Nougat 7 işletim sistemleri ile kullanıcılar artık microSD kartlarını tercihli ve uyarlanabilir depolama seçerek akıllı telefonlarının kapasitesini arttırabiliyor. Bu da uygulamaların doğrudan A1 microSD kartlar üzerinden yüklenmesi ve açılması anlamına geliyor.





A1 standardı ayrıca HTC, Huawei, Lava, Lenovo, MediaTek, Meizu, Micromax, Oppo, Vivo ve ZTE gibi ekosistemin diğer önemli oyuncuları tarafından da destekleniyor.



A1 uyumlu yeni SanDisk Extreme microSD kart

Yeni A1 uyumlu 256GB SanDisk Extreme microSD kart, Android tabanlı akıllı telefonlar için hızlı transfer ve gelişmiş uygulama performansı sunuyor. 4K UHD ve Full HD video için ideal olan SanDisk Extreme microSD kart, tüketicilerin mükemmel videoları bir şeyleri silmekten endişe duymadan çekmeleri için gerekli kapasite ve performansı sunuyor, büyük dosyaları 100 MB/s'ye kadar hızda transfer etmeyi mümkün hale getiriyor.

A1 uyumlu 256GB SanDisk Extreme microSD kart dünya genelinde Mart ayının sonunda satışa sunulacak. Tavsiye edilen satış fiyatı ise 199,99 dolar.