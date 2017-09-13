Sarahah nedir?

Sarahah uygulaması aldı başını gitti, App Store'da en çok indirilen uygulamalar listesine bir numaradan girdi. Suudi Arabistanlı uygulama geliştiricisi Zain al-Abidin Tawfiq tarafından geliştirilen Sarahah, aslında temelde anonim mesajlar gönderip almanızı sağlayan bir sosyal ağ.

Arapçada dürüst olmak anlamına gelen Sarahah, bir petrol şirketinde tam gün çalışan Tawfiq tarafından 2016 yılında geliştirilmeye başlamış ve adıyla doğru orantılı olarak insanların birbirine karşı dürüst olabilmeleri amaçlanmış. Sarahah, insanların mesajlarını anonimleştirildiğinde daha dürüst olmalarını sağladığı için özellikle Ingilizce ve Arapça konuşulan bölgelerde aşırı popüler.

Öyle ki Sarahah geçen haftadan bu yana Avustralya, İrlanda, ABD ve İngiltere gibi başlıca büyük bölgelerde birinci sıraya yerleşti. Başlangıçta sadece bir Web sitesi olarak kullanıma sunulan Sarahah, Arap ülkelerindeki popülaritesinin hızla artmasının ardından App Store’daki yerini de aldı ve yükselişi daha da hızlandı. Günden güne kendini geliştiren Sarahah, çok kısa bir sürede günümüz sosyal medya devlerine kafa tutar bir seviyeye geldi.