SEGA, retro oyunlarını ücretsiz olarak sundu!

SEGA, Mega Drive 2'den sonra konsol pazarından sessiz sedasız çekilmiş ve elindeki güçlü IP'lere yönelmişti. Sonic, Phantasy Star ve Altered Beast gibi kültleşmiş oyunlar ile döneme damgasını vuran SEGA, eski günlerine mobil platform ile dönmek için kolları sıvadı.

SEGA Forever adı altında yapılan çalışma ile sevilen SEGA oyunları ücretsiz olarak iOS ve Android kullanıcılarının beğenisine sunuluyor. İlk etapta Sonic the Hedgehog, Phantasy Star II, Comix Zone, Kid Chameleon ve Altered Beast oyunları App Store ve Google Play'deki yerini aldı. Önümüzdeki günlerde ise sevilen tenis oyunu Virtual Tennis 4 çıkışını gerçekleştirecek.

Bu oyunların tamamı orijinal formunda. Yani grafiksel olarak bir iyileştirme yapılmadı. Ancak retro oyunlar yeni teknolojileri de destekliyor. Örneğin; oyundaki kayıtlı dosyalarını Cloud'da depolanıyor, lider tabloları ile arkadaşlarınız ile kapışabiliyor ve mobil cihazlara Bluetooth kontrolcü takıp oyunları oynayabiliyorsunuz.