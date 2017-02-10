Siber saldırganlar 40 ülkede büyük şirketlere sızdı

2016’nın sonunda BDT ülkelerindeki birçok banka Kaspersky Lab uzmanlarıyla irtibata geçerek, orada olmaması gerektiği bir zamanda sunucularının belleklerinde, Meterpreter adlı penetrasyon testi yazılımını bulduklarını bildirdiler. Kaspersky Lab’ın incelemeleri sonucunda Meterpreter kodunun bir dizi meşru PowerShell komut dizisiyle ve diğer bazı yardımcı uygulamalarla birleştirildiği keşfedildi. Birleştirilen bu araçlar, bellekte gizlenerek sistem yöneticilerinin şifrelerini toplayan ve böylece saldırganlara kurbanlarının sistemlerini uzaktan kontrol imkanı sağlayan zararlı kodlara adapte edilmişti. Görünüşe göre nihai hedef, finansal işlemlere erişim sağlamaktı.

Söz konusu keşiften bu yana Kaspersky Lab tarafından ortaya çıkarılan tablo tahmin edilenden de büyük: Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 140’ın üzerinde büyük ölçekli kuruluşun ağları saldırıya uğramış ve aralarında Türkiye’den şirketlerin de bulunduğu kurbanların çoğu ABD, Fransa, Ekvador, Kenya, Birleşik Krallık ve Rusya’da bulunuyor.