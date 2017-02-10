Siber saldırganlar 40 ülkede büyük şirketlere sızdı

2016’nın sonunda BDT ülkelerindeki birçok banka Kaspersky Lab uzmanlarıyla irtibata geçerek, orada olmaması gerektiği bir zamanda sunucularının belleklerinde, Meterpreter adlı penetrasyon testi yazılımını bulduklarını bildirdiler. Kaspersky Lab’ın incelemeleri sonucunda Meterpreter kodunun bir dizi meşru PowerShell komut dizisiyle ve diğer bazı yardımcı uygulamalarla birleştirildiği keşfedildi. Birleştirilen bu araçlar, bellekte gizlenerek sistem yöneticilerinin şifrelerini toplayan ve böylece saldırganlara kurbanlarının sistemlerini uzaktan kontrol imkanı sağlayan zararlı kodlara adapte edilmişti. Görünüşe göre nihai hedef, finansal işlemlere erişim sağlamaktı.
Söz konusu keşiften bu yana Kaspersky Lab tarafından ortaya çıkarılan tablo tahmin edilenden de büyük: Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 140’ın üzerinde büyük ölçekli kuruluşun ağları saldırıya uğramış ve aralarında Türkiye’den şirketlerin de bulunduğu kurbanların çoğu ABD, Fransa, Ekvador, Kenya, Birleşik Krallık ve Rusya’da bulunuyor.
Yeni keşfedilen yöntemle saldırıya uğramış olan kuruluşların ülkelere göre dağılımı
Saldırganların kimliği henüz bilinmiyor. Açık kaynaklı kötü niyetli kodlar, her gün kullanılan Windows uygulamaları ve tanınmayan alan adları sebebiyle sorumluların bulunması veya yapılanlar tek bir grubun yoksa aynı araçları kullanan birden fazla grubun işi mi anlaşılması neredeyse imkansız. Tanınan gruplar arasında benzer yaklaşımlar sergileyenler ise GCMAN ve Carbanak.
Kullanılan araçlar saldırılar hakkında detaylı bilgi edinilmesini de zorlaştırıyor. Normal bir süreçte araştırmacılar bir olay sonrasında saldırganların ağda bıraktıkları izleri takip ederler. Bir sabit sürücüdeki veriler aylarca erişilebilir kalsa da, bellekte kalan izler bilgisayarın yeniden başlatılmasıyla birlikte silinir fakat söz konusu olayda uzmanlar bu sefer zamanında yetişebilmişler.
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