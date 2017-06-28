Skype'ın arayüzü baştan aşağıya yenilendi

Microsoft, çevrimiçi sohbet platformu MSN'i, Skype ile birleştirmiş ve yoluna uzun yıllardır Skype ile devam etmeye başlamıştı. Sürekli gelişen Skype, özellikle iş hayatında konferans görüşmeleri yapanların vazgeçilmezi olmuştu. Microsoft, bugün Skype'ın arayüzünü baştan aşağıya değiştirerek, yenilenme konusunda bir atılım daha yaptı.

Skype 8.1 sürümü ile artık renkli bir yapıya geçiş yapıyor. Oldukça sade bir arayüze kavuşan Skype, bu arayüzü ile daha dinamik ve kolay bir kullanım deneyimi sunuyor.

Skype 8.1 ile gelen yenilikler

- Çağrı İçi Tepkiler: Artık görüntülü ve sesli çağrılarınıza canlı ifadeler, canlı metinler ve hatta gerçek zamanlı fotoğraflar ekleyebilirsiniz.

- Mesaj Tepkileri: Gönderdikleri mesajlara etkileyici tepkiler ekleyerek kişilerinize ne düşündüğünüzü bildirin.

- Bulma: Bing'i kullanarak haberleri, maç sonuçlarını, restoranları, hava durumunu ve içerikleri kolayca bulun. Arama sonuçlarınızı, uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

- Yakalama: Artık değerli anılarınızın fotoğraflarını ve videolarını tek bir çekme hareketiyle paylaşabilirsiniz.

- Paylaşımlar: Paylaşımlar özelliğinden yararlanarak, günlük etkinliklerinizi aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın ve onların neler yaptığını öğrenin. Diğer kişilerin paylaşımlarına ifadelerle kolayca tepki verebilir ve hatta bu tepkileri kullanarak görüşme başlatabilirsiniz.