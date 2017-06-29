Sony, Android Nougat güncellemesini geri çekti!

Sony, geçtiğimiz haftalarda Xperia XA ve Xperia XA Ultra modelleri için Android Nougat güncellemesini yayınlamıştı. Xperia XA sahiplerini mutlu eden bu habere bugün büyük bir gölge düştü. Sony, resmi olarak yaptığı açıklamada, Xperia XA ve Xperia XA Ultra için Android Nougat güncellemesini geri çektiğini duyurdu.

Sony, açıklamasında; "OTA sistemiyle ilgili küçük performans tutarsızlıkları nedeniyle Xperia XA ve Xperia XA Ultra için Android 7.0 güncellemesini geçici olarak duraklattık. Bir kullanıcının güncellemeyi başarılı bir şekilde gerçekleştirip gerçekleştiremediğine bakılmaksızın, bu güncellemenin cihaz performansı veya veri kaybı üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. Tüm kullanıcılara kesintisiz bir güncelleme deneyimi için çalışmalara devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Xperia XA ve Xperia XA Ultra için Android Nougat güncellemesinin bir daha ne zaman sunulacağı bilinmiyor. Ancak güncellemeyi çok önceden yüklemiş olanlar olduğu için Sony, Temmuz ayı içerisinde Android Nougat güncellemesini tekrar indirime sunacaktır.