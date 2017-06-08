Sony Xperia XZ Premium Türkiye fiyatı belli oldu!

Sony, insan gözünün göremediği hareketleri dahi yakalayabilen gelişmiş kamerası, 4K HDR ekranı ve yüksek dosya indirme hızı ile çığır açan yeni amiral gemisi Xperia XZ Premium’u piyasaya sunuyor. Xperia XZ Premium’un Motion Eye kamerası Sony α ve Cyber-shot fotoğraf makinelerindeki yerleşik görüntüleme bilgi birikimini içinde barındırıyor.

Xperia XZ Premium, üst seviye kompakt fotoğraf makinelerinde bulunan kendinden dahili bellekli görüntü sensörü Exmor RS içeren ilk akıllı telefon olarak, 5 kat daha hızlı görüntü tarama ve veri aktarımı sağlıyor. Böylece saniyede 960 kare kaydederek diğer akıllı telefonlardan dört kat daha yavaş Süper yavaş çekim video çekebiliyor.

Xperia XZ Premium’da yer alan Öngörücü Çekim özelliği, kamera açıldığı anda hareketi tespit edip görüntüleri kendi belleğine kaydetmeye başlıyor ve siz deklanşöre basmadan bir saniye önce başlamak üzere kaydettiği dört fotoğraf arasından seçim yapmanızı sağlıyor.

Daha fazla ışık yakalamak için %19 daha büyük piksel boyutuna sahip olan yeni Motion Eye kamera 19MP yüksek çözünürlüklü sensörü ile düşük ışık koşullarında bile mükemmel görüntüler çekmenizi sağlıyor.

Xperia XZ Premium’un ekranı dünyada bir ilk ile geliyor. Bir akıllı telefonda ilk defa kullanılan 4K HDR ekranı ile Xperia XZ Premium eşsiz Sony deneyimini avcunuzun içine taşıyor.

Netliği ve renklerin canlılığı ile dikkat çeken ekran Sony’nin BRAVIA TV teknolojisi, Sony’nin cep telefonu için sunulan TRILUMINOS Ekranı, mobil için X-Reality ve Dinamik Kontrast İyileştirici teknolojileri ile zenginleştiriliyor.

Xperia XZ Premium, gücünü aldığı yeni Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti ile Gigabit Class LTE (1Gbps’e kadar) yeteneğine sahip ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. Snapdragon 835, aynı zamanda nefes kesen grafikler, üstün performans ve gelişmiş pil verimliliğini de destekliyor.

5Gbps’ye varan aktarım hızı ile USB 2.0’dan 10 kat daha hızlı olan USB 3.1 bağlantısı sayesinde, dosya aktarımlarını çok hızlı bir şekilde gerçekleştirirken cihazınızı kolay şarj edebilmeniz için yeni USB Type-C şarj cihazı ile geliyor.

Parlak Krom ve Derin Deniz Siyahı renkleri ile gelen Xperia XZ Premium fiyatı 3.599 TL olarak belirlendi. Xperia XZ Premium 14 Haziran'dan sonra Türkiye'de satışa sunulacak.

Xperia XZ Premium’un öne çıkan özellikleri

Corning Gorilla Glass 5 ile korunan 5,5 inç inç 4K HDR Ekran

Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ve 4 GB RAM

Akıllı telefon dünyasında bir ilk: Süper yavaş çekim video

Akıllı telefon dünyasında bir ilk: 4K HDR ekran

1 Gbps’ye kadar süper hızlı indirme

Üçlü görüntü algılama teknolojisine sahip 19 MP Motion Eye Kamera

Exmor RS sensörlü ve 22 mm lensli 13 MP ön kamera