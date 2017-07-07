Sony'nin yeni bombası benchmark testinde göründü!

Sony, Eylül ayında düzenlenecek olan IFA 2017 etkinliğinde yeni amiral gemisi modelini tanıtacak. İlk başta Galaxy S8 ve LG G6'nın 18:9 ekran oranını anlamsız bulan Sony'nin, yeni Xperia modellerine bu ekrana geçmesi bekleniyor. Bugün ise Xperia ZX1 adını taşıması beklenen yeni telefonun özellikleri benchmark testinde görüntülendi.

AnTuTu testinde ortaya çıkan yeni Xperia; Qualcomm'un Snapdragon 835 yonga setinden ve 4 GB RAM'den gücünü alacak. 8 Megapiksel çözünürlüğünde çift kamera kurulumu ile gelmesi beklenen yeni Xperia, Android 8.0 ile çıkışını gerçekleştirecek ilk telefon olma unvanına sahip olacak.

AnTuTu'da yeni Xperia telefonunun 720P ekran çözünürlüğü ile geleceği görünüyor. Ancak bu denli güçlü donanıma sahip bir telefonda 720P ekran yerine FHD veya 2K çözünürlük kullanılacaktır.