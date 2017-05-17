Star Wars: Bölüm IX ve Indiana Jones için tarih belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde Walt Disney Company ve Lucasfilm, Star Wars serisinin dokuzuncu filminin ve sonraki Indiana Jones filminin çıkış tarihlerini açıkladı. Star Wars: Bölüm IX, 24 Mayıs 2019'da yayınlanacak ve Indiana Jones serisinin beşinci filmi 10 Temmuz 2020'de vizyona girecek.

Bu, bir yıllık bir gecikme olduğunu gösteriyor. Çünkü Indiana Jones 5'in 19 Temmuz 2019'da çıkması planlanıyordu. Lucasfilm ve Disney, tüm Indiana Jones filmlerinin yönetmeni Steven Spielberg ve yıldızı Harrison Ford'un yeni Indiana Jones filmi için geri döneceklerini belirtti.

Star Wars: Bölüm IX'in mayısta çıkacak olması serinin aralık geleneğini bitirecek ve serinin hayranları daha az bekleyecekler. Star Wars: Son Jedi 15 Aralık 2017'de vizyona girecek.