Steam'in yakın 3 büyük indirim tarihi ortaya çıktı!

Steam, oyun satın almaya yeni bir tanım getirdi ve kısa süre içerisinde oyuncuların ilk buluşma alanı halini aldı. Bu etkisini yaptığı indirimlerle katlayarak arttıran Steam'in yakın zamanda yapacağı indirimlerin tarihleri sızdırıldı.

Bildiğiniz gibi Cadılar Bayramı önümüzdeki hafta içi. Steam de ünlü Halloween indirimlerine hazır. Bunun ardından gelecek olan Black Friday, çılgın indirimleriyle oyuncuları tekrar mutlu edecek. Bu indirimle de yetinmeyen Valve, her yıl olduğu gibi geleneksel Kış indirimleri'ni de atlamayacak. İndirimlerin tarihleri sırasıyla şöyle:

26 Ekim - 1 Kasım 2017 arası: Halloween indirimleri

22 - 28 Kasım 2017 arası: Kara Cuma indirimleri

21 Aralık 2017 - 4 Ocak 2018 arası: Kış indirimleri

Steam'den bu indirimler süresince istediğiniz ancak bir türlü parasını yetiştiremediğiniz oyunları satın alabileceksiniz. Bu indirimler sırasında paranızı dikkatli harcamanızda fayda var çünkü bir sonraki büyük indirim dönemine baya zaman olacak.