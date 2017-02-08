Tarihteki ilk emoji bulundu!

Gençler arasında başlayan emoji kullanımı günümüzde neredeyse hemen hemen herkes tarafından mesajlaşırken kullanılıyor. Emojilerin hayatımızda büyük bir yer edindiği geçtiğimiz 2015 yılında Oxford'un yılın kelimesi olarak gülmekten ağlayan emojiyi seçmesi ile kanıtlanmıştı. Peki, emoji ilk olarak ne zaman kullanılmaya başlandı diye hiç merak ettiniz mi?

Slovakya'da ulusal arşiv yöneticileri Trençin'deki Arşiv Dairesi'ndeki belgeleri incelerken şimdiye kadar keşfedilen tarihteki ilk emoji buldu. 17. yüzyıla ait olduğu belirlenen bu emoji, o zamanlar noter olarak görev yapan Jan Ladislaides'in imzasında yer alıyor. J. Ladislaides, imzasını attıktan sonra yanına bir de gülen emoji ifadesi eklemiş. Ladislaides'in bu imzayı attığında tarihin 1635 yılını göstermesi, bunun ilk emoji olduğunuz bizlere gösteriyor.

İlk emojiyi keşfeden Trençin Arşiv Dairesi Müdürü Peter Brindza; "1635 tarihli belgede noter Jan Ladislaides'in imzasının yanında gülen bir yüz bulduk. Sembol tam olarak mutlu bir yüze benzemese de, Brindza, Ladislaides'in ekonomik problemleri bulunmadığını ve imzaladığı belgeden memnun olduk." açıklamasında bulundu.