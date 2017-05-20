Teknoloji için 100 milyar dolarlık fon!

Japon Softbank ve Suudi Arabistan Varlık Fonu'nun ortaklaşa kurduğu fonun resmi duyurusu bugün yapılacak. Açıklamayı Softbank CEO'su Masayoshi Son, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptı. Fona, Suudi Arabistan'ın kamu varlık fonu Public Investment Fund'u 45 milyar dolar, Softbank ise 25 milyar dolar yatırım yapacak.

Diğer büyük yatırımcıların muhtemel katılımlarıyla fonun büyüklüğünün 100 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Softbank daha önce yaptığı açıklamalarda fon ilw 5 yıllık bir yatırım yapılacağını söylemişti. Böylelikle yılda 20 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu olacak.

Bu rakam ABD merkezli girişim sermayesi almış teknoloji şirketlerinin yıllık yatırım miktarının dörtte birine eş değer. Hem Suudi Arabistan hem de Softbank bir zamandır teknoloji alanındaki yatırımlarını geliştirme yönünde adımlar atıyordu. 2016 yılında Softbank, Birleşik Krallık merkezli çip tasarım şirketi Arm Holdings'i 24 milyar sterline satın almıştı. Bu satın alma bir Avrupalı teknoloji şirketi için en büyük satın alma olarak kayıtlara geçmişti.