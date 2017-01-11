Tesla'nın otomatik pilotu Apple mühendisine emanet!

Elektrik otomobil üreticisi Tesla Motors, Apple’ın önemli bir yazılım mühendisini Tesla Autopilot'un kendi kendine çalışan yazılım çalışmalarını denetlemek için kiraladığını açıkladı.

On yıldan fazla bir süredir Apple'da çalışan Chris Lattner, Salı sabahı Apple'ın geliştiricilerine gönderdiği çevrimiçi bir mesajda, hangi şirkete katılmayı planladığını açıklamadan "başka bir alandaki bir fırsatta bulunmak için bu ay Apple'ı terk edeceğini" söyledi.

Günün ilerleyen saatlerinde Tesla, şirket web sitesinde Lattner'ın Autopilot yazılımının başkan yardımcısı olarak çalıştırıldığını söyleyen bir mesaj yayınladı ancak, orada çalışmaya ne zaman başlayacağını bildirmedi. Tesla, duyurunun ötesinde bir yorumda bulunmayı da reddetti. Apple ayrılışı doğruladı ancak Lattner'ın yayınladığı mesajın ötesinde bir yorum yapmadı.

Bu hareket, daha önce tam zamanlı bir lidere sahip olmayan bir konumda yazılım geliştirme dünyasında yüksek profilli bir figür getiren Tesla için önemli bir kazanç oldu. Tesla'nın Autopilot'u, Tesla Genel Müdürü Elon Musk'un başkanlığını yaptığı SpaceX'in yazılım şefi Cinnah Hosein tarafından geçici olarak denetlendi.

Autopilot, Tesla araçlarında, bazı durumlarda kendi kendine sürüş yapmayı sağlayan donanım ve yazılım sistemidir. Ancak yine de sürücülerin ellerini direksiyonda tutması gerekli. Çünkü, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Federal güvenlik düzenleyicileri, Autopilot'un geçen yıl Florida'daki ölümcül bir kazada rol oynayıp oynamadığını inceliyor.