THY'den çalışanlarına sosyal medya yasağı!

Türk Hava Yolları (THY) bugün gündeme ilginç bir haber ile geldi. Airporthaber'e göre; THY, çalışanlarına gönderdiği bildiri ile; çalışanların sosyal medya hesaplarına bir takım kısıtlamalar getirdi. Bildiride; çalışanların sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda dikkatli olmaları ve THY üniformalı fotoğraf paylaşımı yapmamaları konusunda uyarılar yer alıyor.

Genel Müdür Bilal Ekşi'nin imzasını taşıyan bildiride; "Kişisel sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların içeriğinden kişiler şahsen sorumlu olmakla birlikte çalışanları tarafından sosyal medya ve internet platformu üzerinden yapılacak paylaşımların Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı’nın prestijine, marka değerine ve kurumsal ilkelerine zarar vermesinin önüne geçmektir." ifadeleri yer aldı.

THY Yönetim Kurulu tarafından alınan karar tüm THY çalışanlarını kapsıyor. Artık THY çalışanları üniformalı fotoğraf ve video paylaşımı yaparsa cezalara çarptırılabilecek. Ayrıca THY çalışanları, Facebook, Twitter ve Instagram'a nerede çalıştıklarını yazamayacak.

Çalışanlar THY’nin kurumsal medya hesapları tarafından yayınlanmış haberleri paylaşabilecek. Ancak çalışanlar Türkiye Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşları, devlet büyükleri ve yöneticileri, milli ve manevi değerler, THY tüzel kişiliği, yöneticileri ve çalışanları ile THY iştiraklerinin tüzel kişiliği, yöneticileri ve çalışanları, hakkında eleştiri sınırlarını aşan, kin ve nefret söylemleri içeren, toplumu ayrımcılığa sevk edebilecek, iş barışına zarar verebilecek, etik dışı ve/veya siyasi içerikli ifadeler veya hakaret içeren imalarda bulunamayacak.