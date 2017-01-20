Türk Telekom'un mobil interneti çöktü mü?

Bugün sabah saatlerinde Türk Telekom kullanıcıları mobil internet hizmetlerini kullanamadığından şikayet etmeye başladı. Twitter ve Facebook üzerinden gelen şikayetler sonucundan bu sorunun Türkiye genelinde yaşandığı çok geçmeden anlaşıldı.

Twitter'da Trend Topic olan Türk Telekom başlığı altında, kullanıcılar mobil internetlerini kullanamadıklarını dile getirdi. Ancak konuyla ilgili henüz Türk Telekom cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medya kullanıcılarının aktardıklarına göre; bu sorun için Türk Telekom müşteri hizmetlerini aradıkları, sorunun Türkiye genelinde olduğunu ve arızanın ne zaman giderileceğinin bilinmediği söyleniyor.

Konuyla ilgili detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz..

Güncelleme: Türk Telekom mobil internet hizmeti sorununun bazı bölgelerde giderildiği söyleniyor.