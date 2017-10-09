Turkcell Platinum Alaçatı Uluslararası Balıkçılık Turnuvası sona erdi!

Bu yıl 11.’sine imza atılan ve bir denizcilik klasiğine dönüşen Turkcell Platinum Alaçatı Uluslararası Balıkçılık Turnuvası Çeşme Alaçatı’da 80 teknenin katılımıyla 5-8 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 300 kişinin kayıt yaptırdığı turnuvada Uğur Işık, Turgut Konukoğlu, Erkut Soyak, Gökhan Çarmıklı, Burhan Çavuşoğlu, Mahmut Özgener, Kürşad Tüzmen, Bülent Akgerman, Enis Ülgen, Sinan Kosif ve Cefi Kamhi gibi iş dünyasının tanınan simaları yer aldı.

Hakem heyetinin değerlendirmeleriyle sonuçların açıklandığı turnuvada en büyük balığı yakalayan ve dereceye giren diğer ekiplere 8 Ekim’de Port Alaçatı’da düzenlenen törenle ödülleri verildi. Tornado teknesinde yarışan Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Mahmut Özgener ve ekibi turnuvanın ilk günü yakaladığı 87 kilogramlık balıkla En Büyük Balık ödülünün sahibi oldu. Özgener’e ödülünü Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu verdi. Yapılan puanlamaya göre genel sıralamada X-Shark birinci, Tornado ikinci, Whale Rider üçüncü oldular.

İlk gününden itibaren yabancı katılımcıların gösterdiği büyük ilgiyle uluslararası olma özelliğini taşıyan Turkcell Platinum Alaçatı Uluslararası Balıkçılık Turnuvası, bu yıl da dünyanın çeşitli yerlerinden birçok yarışmacıyı ağırladı. Kazakistan, ABD, İtalya ve diğer komşu ülkelerden de katılımcıların olduğu organizasyonda özellikle bu işin ustası olan Güney Afrika ve Yunan Adalarından gelen ekipler yarışmanın rekabet seviyesini yükseltti.

Ekiplerin 6 ve 8 Ekim tarihlerinde denize açıldığı Avrupa’nın en büyük açık deniz balıkçılık turnuvası, 8 Ekim Pazar günü 19.30’da başlayan ödül töreni ve kapanış partisiyle sona erdi.