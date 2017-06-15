Twitter'ın mobil tasarımı kompe değişti

Twitter, bugün sürpriz bir şekilde Android ve iOS platformlarındaki uygulamalarının arayüzünü komple yenilediğini duyurdu. Güncelleme ile sunulan yeni arayüz ile gezinti menüsü artık ana ekranın yan tarafında yer alıyor. Instagram gibi daha sade bir arayüze kavuşan Twitter, yeni arayüzü ile Tweet'leri ve medya içeriklerini daha ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Twitter7.0 Sürümündeki Yenilikler

Twitter'ı daha kolay hale getiren ve dünyada olan ve konuşulan her şeyi görmeyi kolaylaştıran yeni bir görünüm karşında.

- Yeni yan gezinti menüsü profilin, hesaplar, ayarlar ve gizliliğe tek bir yerden kolayca erişmeni sağlar.

- Uygulama genelinde daha kalın başlıklar ve daha yuvarlak tasarımlar önemli noktaları belirlemeyi ve bunlara odaklanmayı kolaylaştırır.

- Makaleler ve web sitelerine bağlantılar artık daha fazla denetim sunan, oturum açtığın hesaplara erişmeyi kolaylaştıran ve Okuyucu moduna erişim sağlayan Safari uygulama içi görüntüleyicide açılır.

- Twitter'ı daha kolay takip ederek konuşmaya katılmayı kolaylaştırmak için simgeleri yenileyerek daha sezgisel bir hale getirdik.

- Tweetler artık konuşmaları gerçekleştikleri anda kolayca görebilmen için yanıt, Retweet ve beğeni sayıları ile anında güncellenir.

- Erişilebilirlik ayarları artık daha dikkat çekici bir yerde. Ayrıca bazı web sitelerinde okunaklılık ve okunabilirliği iyileştirmek için artırılmış renk zıtlığı ve bağlantıları Okuyucu Görünümü'nde açma gibi yeni ayarlar kullanılabilir.