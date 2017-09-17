Uber’den trafiği azaltmaya destek olacak kampanya!

Tatil bitti ve yeni okul dönemi başladı. Uber uygulamasının teknolojik altyapısı şehirde oluşabilecek trafik yoğunluğunun azalmasına katkı sağlarken öğrencilerin okula daha güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşmalarına yardımcı oluyor.

Kampanya sayesinde, öğrenciler Uber yolculuklarını arkadaşlarıyla paylaşırken ücreti de bölüşüyor ve indirimlerden faydalanabiliyor. Eylül ayı boyunca PAYLAS promosyon kodunu ekleyip ücret bölüşme özelliğini kullananlar, yapacakları 5 uberXL yolculuğunun her birinde 20 TL, yani toplamda 100 TL’ye varan indirim kazanıyor.

Daha güvenilir yolculuk imkanı

Dünyada 70’i aşkın ülkede ve 600’den fazla şehirde günde yaklaşık 10 milyon yolculuk tamamlanan Uber platformunda, güvenilirlik her zaman ön planda tutuyor. Yolculuğu paylaşma özelliği sayesinde yolcular yolculuk durumunu yakınlarına bir tuşa basarak gönderebiliyorlar. Gelen mesajdaki bağlantıya basan kullanıcılar Uber uygulamasını indirmemiş olsa dahi, yakınlarının yolculuğunu takip edebiliyorlar. Ayrıca Türkiye’de Uber platformuna kayıtlı olan tüm uberXL ve ticari taksi sürücü ortaklarının gerekli ticari yolcu taşıma lisanslarına ve temiz bir sabıka kaydına sahip olmaları kontrol ediliyor. Sürücü ortakları Uber platformunda çevrimiçi olmadan önce şehir ve yol bilgisi testinden geçerek bir eğitime tabii oluyorlar. Yolculuk sonunda karşılıklı puanlama sistemi sayesinde yolcular ve sürücüler birbirlerini puanlayarak uygulama içindeki yardım tuşundan destek ekibine yolculuklarıyla ilgili yorum yazabiliyorlar.

Trafik problemine çözüm

Dünyada trafik sıkışıklığının en yüksek olduğu şehirlerden olan İstanbul’da, trafik problemi araçlardan değil arabasını tek başına kullananlar nedeniyle yaşanıyor. Dünya trendlerine bakıldığında, bireysel araç kullanımı hem kamu harcamalarını hem de trafik sıkışıklığını artırıyor. Üstelik, dünyada karbon emisyonlarının %22’si arabalardan kaynaklanıyor. Trafik sıkışıklığı insanların ailelerine, arkadaşlarına ve kendilerine ayırdıkları zamandan çalarken stres seviyesini ve hava kirliliğini artırıyor.

Okul döneminde trafik sıkışıklığını artıran en önemli etkenlerden biri de ailelerin çocuklarını özel araçlarla okula bırakmayı tercih etmeleri. Uber, geniş kapasiteli minivan araçların hizmet verdiği uberXL seçeneği ile ve ücreti bölüşme özelliği sayesinde bu soruna da çözüm geliştirmeyi hedefliyor.

Kampanyadan faydalanmak için, PAYLAS promosyon kodunu hesabınıza tanımlayıp aşağıdaki adımları izleyerek yolculuk ücretini uygulama içinden bir başka Uber kullanıcısı ile bölüşmeniz yeterli.

Ücreti nasıl bölüşebiliriz?

Uber uygulamasını açıp bir araç çağırın.

Sürücünüzle eşleştiğinizde ekranın alt kısmındaki menüye girin. Ödeme yöntemine basıp “Ücreti bölüş”e basın ve rehberden ücreti bölüşmek istediğiniz kişiyi seçin.

Ücreti bölüşmek istediğiniz kişiye otomatik bildirim gidecektir ve onlar bu isteği kabul ettiğinde ücret bölünecektir.

Yolculuk sonunda e-posta adresinize gönderilen yolculuk özetinde görebilirsiniz.

Promosyon kodunu nasıl kullanırım?

Uber uygulamanızı açın, menüye girerek ödeme butonunu tıklayın.

Promosyon hediye kodu ekleyin tuşuna basın ve promosyon kodunuzu girin.

İndirimli yolculuk tutarınızı yolculuk sonunda gönderilen e-mailde görebilirsiniz.