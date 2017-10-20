Ubuntu 17.10 Artful Aardvark yayınlandı!

Ubuntu, bugün merakla beklenen 17.10 Artful Aardvark sürümünü indirime sundu. Ubuntu 17.10 Artful Aardvark sürümü ile arayüzde küçük değişikliklerin yapılmasının yanında sistemde de iyileştirmeler yapılıyor. Peki, Ubuntu 17.10 Artful Aardvark ile gelen yenilikler neler ve Ubuntu 17.10 Artful Aardvark nasıl yükleniyor?

Ubuntu 17.10 Artful Aardvark ile gelen yenilikler

Ubuntu 17.10 Artful Aardvark ile artık Unity arabiriminden GNOME'a geçiş yapılıyor. Desteklenen sistemlerde Wayland varsayılan görünüm olarak geliyor. Ayrıca GDM, varsayılan görüntü yöneticisi olarak LightDM olarak değişiyor. Bu sayede giriş ekranı artık sanal terminal 7 yerine sanal terminal 1'i kullanıyor.

GNOME tarafından sağlanan uygulamalar 3.26'ya güncelleniyor. Sürücüsiz yazdırma desteği IPP Everywhere, Apple AirPrint, Wi-Fi Direct ve Mopria aygıtları için artık kullanabiliyor. Amazon uygulaması varsayılan web tarayıcısına yükleniyor. Ekran klavyesinde varsayılan Onboard yerine Caribou olarak değiştiriliyor.

Takvim uygulaması artık tekrar eden etkinlikleri destekliyor. LibreOffice ise sürüm 5.4'e güncelleniyor. Rhythmbox müzik çalar uygulaması artık Ubuntu Budgie geliştiricisi David Mohamed'in geliştirdiği alternatif kullanıcı arayüzünü kullanıyor. Ayarlar uygulaması yeniden tasarlanıyor.

Bu değişikliklerin yanında Linux kernel 4.13 sürümüne güncelleniyor. Ayrıca sistemdeki diğer paketler de son sürümüne güncelleniyor.