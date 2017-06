Ücretsiz The Sims 2 Ultimate Collection nasıl alınır?

EA Games'in sevilen oyunu The Sims 2, çıktığı tarihte milyonları kasıp kavurmuştu. DLC satmayı seven firmalar arasında yer alan EA, The Sims 2 için onlarca DLC paketi çıkarmıştı. Daha sonra The Sims 2'nin tüm DLC'lerinin yer aldığı The Sims 2 Ultimate Collection, Origin'deki yerini almıştı.

The Sims 2 Ultimate Collection, yıllar önce çıkmasına rağmen bugün ilginç bir olay ile karşımıza çıktı. NeoGAF forumlarında bir kullanıcı, The Sims 2'ye sahip olanların ücretsiz olarak The Sims 2 Ultimate Collection'a nasıl sahip olabileceğinden bahsetti. Biz de The Sims 2 sahipleri için The Sims 2 Ultimate Collection'ı ücretsiz olarak nasıl alabileceklerini adım adım anlattık.

Ücretsiz The Sims 2 Ultimate Collection alma

1. Adım: Buraya tıklayın ve açılan sayfadan The Sims 2'ye tıklayın.

2. Adım: Açılan sayfadan The Sims 2 -> Codes and Promotions -> Promotion Questions bölümüne tıklayın.

3. Adım: Yeni konu bölümüne "The Sims 2 Ultimate Collection" yazın.

4. Adım: Canlı sohbet yoluyla bir EA Danışmanı ile sohbet edin. Yeni pencere açıldığında ve genel bir "we're on it" mesajı alırsanız, çalışmadığı anlamına gelir. Bu nedenle tarayıcıları değiştirin. Eğer sohbet başlamazsa Chrome'dan Edge'e veya başka bir tarayıcıya geçin.

5. Adım: Canlı sohbette katıldığınızda: "64-bit makinemde The Sims 2'yi yeniden yüklemeye çalışıyorum, ancak çalışmıyor. Ben uzun zamandır Sims ve EA hayranıyım ve bu benim için çok önemli. Elimdeki The Sims 2'yi Ultimate Collection'a yükseltilebilir miyim?" tarzında bir şey yazın. (I'm trying to reinstall The Sims 2 on my 64-bit machine but it won't work. I'm a long time Sims and EA fan and this would mean so much to me if I can get this working, is it possible I can be upgraded to the Ultimate Collection?)

6. Adım: Bunu dedikten sonra danışman yüksek ihtimalle The Sims 2'nizin CD KEY'ini isteyecek. Burada göndereceğiniz CD KEY'in orijinal olması gerekiyor.

7. Adım: Eğer CD KEY orijinal ise EA danışmanı size yardımcı olacak ve bir kaç dakika içerisinde The Sims 2 Ultimate Collection Origin kütüphanenize eklenecek.