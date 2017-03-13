Lüks telefon üretici Vertu, bir Türk tarafından satın alındı!

Ünlü lüks telefon üreticisi Vertu, bugün Türkiye gündemine bomba gibi bir haber ile düştü. İngiliz The Daily Telegraph gazetesi, Vertu firmasının Hakan Uzan tarafından satın alındığını duyurdu. Uzan ailesinden olan Hakan Uzan, Vertu için dudak uçuklatan bir rakam ödemek durumunda kaldı.

Sözcüsü ile Telegraph'a konuşan Hakan Uzan; “Vertu niş bir pazarda tanınan güçlü bir marka. Vertu’nun potansiyelini gerçekleştirecek yatırımları yapmak ve ekiple birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum.” dedi.

Hakan Uzan, Vertu'yu satın almak için ise tam 50 milyon sterlin yani 227 milyon TL ödedi. Hakan Uzan'ın Kıbrıs’taki şirketi Baferton Ltd. tarafından 50 milyon sterline satın alınan Vertu, lükse tutkun olanlar için 40 bin sterline telefon satıyor.

Vertu’nun Yürütme Kurulu Başkanı Gordon Watson, bu satın alım ile ilgili “Baferton bizim vizyonumuzu paylaşıyor. Her yıl 1.5 milyar akıllı telefonun satıldığı dünyada yüksek kaliteli, ayrıcalıklı ve özel hizmetleri bulunan ürünlere talep var. Baferton ile birlikte Vertu’yu geliştireceğiz.” dedi.