WannaCry virüsünü hazırlayanlar devlet sırrı satacak!

NSA'nın geliştirdiği siber casusluk araçlarını alarak virüse dönüştüren ve 150'den fazla ülkede 400 bin sisteme bulaştıran Shadow Hackers, yeni planını açıkladı.

Hacker grubu, yayınladığı bildiriyle, elde ettikleri güvenlik sırlarını haziran ayında satacağını duyurdu. Sırların içerisinde web tarayıcılara, ağ cihazlarına, telefonlara girmelerini sağlayacak bilgiler bulunuyor. Ayrıca son saldırılardan etkilenmeyen Windows 10 sistemlerin de etkili bir şekilde hacklenebileceği belirtildi.

Satılığa çıkacak sırlar arasında merkez bankalarından çalınan bilgiler, uluslararası para aktarım sistemi SWIFT kullanan bankaların verileri, Rus, Çin, İran ve Kuzey Kore'nin nükleer ve askeri programlarıyla ilgili çok gizli dokümanlar bulunuyor.