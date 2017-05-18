WannaCry virüsünü hazırlayanlar devlet sırrı satacak!

WannaCry virüsü büyüyor! WannaCry virüsünü hazırlayanlar şimdi de devlet sırrı satacak!

18/05/2017 12:30

NSA'nın geliştirdiği siber casusluk araçlarını alarak virüse dönüştüren ve 150'den fazla ülkede 400 bin sisteme bulaştıran Shadow Hackers, yeni planını açıkladı.

2017'nin geri kalanında çıkacak oyunlar!

 Hacker grubu, yayınladığı bildiriyle, elde ettikleri güvenlik sırlarını haziran ayında satacağını duyurdu. Sırların içerisinde web tarayıcılara, ağ cihazlarına, telefonlara girmelerini sağlayacak bilgiler bulunuyor. Ayrıca son saldırılardan etkilenmeyen Windows 10 sistemlerin de etkili bir şekilde hacklenebileceği belirtildi.

Satılığa çıkacak sırlar arasında merkez bankalarından çalınan bilgiler, uluslararası para aktarım sistemi SWIFT kullanan bankaların verileri, Rus, Çin, İran ve Kuzey Kore'nin nükleer ve askeri programlarıyla ilgili çok gizli dokümanlar bulunuyor.1354915641_1.jpg

 
 
 

    Yazar: Berk İşçimen

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