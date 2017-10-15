WannaCry virüsünün ardındaki ülke bakın hangisi!

Microsoft Başkanı Brad Smith, WannaCry adlı fidye yazılımın dağılmasından Kuzey Kore'yi sorumlu tuttu. Smith yaptığı açıklamada, saldırıların arkasında Pyongyang'ın olduğundan emin olduğunu siber güvenlik uzmanlarının WannaCry'ın nedeni olarak Kuzey Kore'yi işaret ettiğini söyledi. Brad Smith, Kim Jong-un yönetiminin NSA siber silahları çaldığını öne sürdü.

Devlet destekli siber saldırıların arttığını söyleyen Brad Smith, Hükümetlerin 1949'da Cenevre'de olduğu gibi bir araya gelmelerini ve özellikle barış zamanlarında sivillere yönelik siber saldırıların yasak olduğunu ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini ortaya koyan yeni bir dijital Cenevre Sözleşmesi yapmalarını istiyoruz. dedi.

Saldırıların çoğunun yapıldığı XP işletim sistemlerinden kendilerinin sorumlu tutulamayacağını söyleyen Brad Smith, şirket olarak 2014'te XP'yi desteklemeyi bıraktıklarının altını çizdi. Smith, bilgisayar kullanıcıları için bir efsane olan XP için müzelik sıfatını kullanarak bu yazılımlara artık güvenmeyin dedi.