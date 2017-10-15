WannaCry virüsünün ardındaki ülke bakın hangisi!

WannaCry adlı, Mayıs ayında başlayan ve 300 bin bilgisayarın etkilendiği siber saldırıların arkasındaki ülkeyi duyunca çok şaşıracaksınız!

15/10/2017 22:10

Microsoft Başkanı Brad SmithWannaCry adlı fidye yazılımın dağılmasından Kuzey Kore'yi sorumlu tuttu. Smith yaptığı açıklamada, saldırıların arkasında Pyongyang'ın olduğundan emin olduğunu siber güvenlik uzmanlarının WannaCry'ın nedeni olarak Kuzey Kore'yi işaret ettiğini söyledi. Brad Smith, Kim Jong-un yönetiminin NSA siber silahları çaldığını öne sürdü.

Devlet destekli siber saldırıların arttığını söyleyen Brad Smith, Hükümetlerin 1949'da Cenevre'de olduğu gibi bir araya gelmelerini ve özellikle barış zamanlarında sivillere yönelik siber saldırıların yasak olduğunu ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini ortaya koyan yeni bir dijital Cenevre Sözleşmesi yapmalarını istiyoruz. dedi.

1508094409_177709231494831755hzcge.jpg

Saldırıların çoğunun yapıldığı XP işletim sistemlerinden kendilerinin sorumlu tutulamayacağını söyleyen Brad Smith, şirket olarak 2014'te XP'yi desteklemeyi bıraktıklarının altını çizdi. Smith, bilgisayar kullanıcıları için bir efsane olan XP için müzelik sıfatını kullanarak bu yazılımlara artık güvenmeyin dedi. 

    Yazar: Berk İşçimen

    YORUMLAR

    1000 - karakter kaldı.
    Yorumu gönder

      BENZER HABERLER