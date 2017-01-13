WhatsApp mesajlarınız başkaları tarafından okunabilir!

WhatsApp, 2016 yılında nihayet uçtan uca şifreleme sistemine geçiş yapmıştı. Uçtan uca şifreleme özelliği sayesinde WhatsApp'taki mesajlarınız şifreleniyor ve mesaj gönderimi sırasında 3. bir kişinin mesajları okuması engelleniyordu. iOS, Android, Windows Mobile ve Web sürümünde aktif olarak kullanılan uçtan uca şifreleme özelliğinde bugün bir açık olduğu ortaya çıktı.

Gündeme bomba gibi düşen WhatsApp uçtan uca şifrelemedeki güvenlik açığı sayesinde aslında mesajlarınız tam anlamı ile şifrelenmediği gün yüzüne çıktı.

WhatsApp sisteminin Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nden bir şifreleme ve güvenlik araştırmacısı olan Tobias Boelter tarafından keşfedilen önemli bir güvenlik açığı raporunda, WhatsApp'ın uçtan uca şifrelemede bir arka kapı bıraktığı yer alıyor.

Boelter ayrıca; WhatsApp'ın arka kapısından dolayı Facebook'un uçtan uca şifrelenmiş içeriği okumasına izin verebileceğini dile getiriyor. Bunun anlamı; başkalarının sizin sosyal ağlarınıza, şifreli mesajlarınıza, kolluk kuvvetlerine ve diğer devlet kurumlarının bilgilerinize ulaşabileceği anlamına geliyor.

Boelter; buna benzer bir açığın eski NSA çalışanı Edward Snowden'in tavsiye ettiği Signal uygulamasında da olduğunun altını çiziyor. Konuyla ilgili henüz WhatsApp cephesinden henüz bir açıklama gelmediğini belirtelim.