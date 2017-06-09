Windows 10'a, Fall Creators Update ile yepyeni özellikler geliyor

Microsoft, bu zamana kadar ki en iyi işletim sistemi Windows 10 için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Windows 10 Creators Update'i yayınlayan firma, şimdi de Sonbahar aylarında indirime sunacağı Fall Creators Update hakkında ilk bilgileri paylaştı.

Windows 10 Fall Creators Update ile gelecek yenilikler

Windows 10 Fall Creators Update ile Windows Story Remix adında yeni bir uygulama gelecek. Windows Story Remix uygulaması ile kullanıcılar hikayeler oluşturabilecek. Hikayelere arka plana müzik ekleme, fotoğraf efektleri ve çeşitli fontlar ile yazı ekleme gibi özellikler Windows Story Remix uygulamasında yer alacak.

Akıcı Tasarım Sistemi özelliği sayesinde Windows 10'un arayüzü daha kıllanışlı olacak. Yen nesil tasarım olarak isimlendirilen Akıcı Tasarım Sistemi sayesinde; uygulamalar farklı ekran şekillerine ve büyüklüklerine göre otomatik olarak ölçeklendirilecek. Bu sayede farklı boyutlardaki akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarda uygulama çözünürlüğü sorun olmaktan çıkacak.

Bir diğer iyileştirme de Microsoft Edge'de yapılacak. Timeline adını verilen Edge özelliği sayesinde tarayıcıdaki sekmeleri kapatsanız bile kapattığınız tarih ve saati bularak sitenin o anki görünümünü tekrar açabileceksiniz.

Microsoft Graph isimli yeni uygulama iOS ve macOS'teki kaldığın yerden devam et sistemi gibi çalışacak. Akıllı telefondan başladığınız bir projeye Microsoft Graph sayesinde Windows 10 üzerinden de devam edebileceksiniz. Bu sistem OneDrive ile çalışacak.

Evrensel pano özelliği Windows 10'a da geliyor. Windows 10'da kopyaladığınız bir metni iOS ve Android cihazlarınıza direkt yapıştırabileceksiniz. Üstelik bu evrensel pano, metinin yanında GIF ve fotoğrafları da destekliyor.

OneDrive Files On-Demand özelliği sayesinde bulut depolamada yeni bir çağa geçilecek. OneDrive Files On-Demand sayesinde bulutta açmak istediğiniz dosyanın indirme boyutu azaltılacak. Bu da yerel depolama alanınızda dosyaların yer kaplamamasını sağlayacak.

AR ve VR için geliştirilen Windows Mixed Reality, bu güncelleme ile artık hareket kontrolcülerini destekleyecek.

Windows 10 Fall Creators Update ne zaman gelecek?

Windows 10 Fall Creators Update adından da anlaşılacağı gibi Sonbahar aylarında indirime sunulacak. Windows 10'un tüm sürümleri Windows 10 Fall Creators Update'i alacak.