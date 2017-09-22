Windows Store'un ismi ve simgesi değişiyor!

Microsoft, Windows Store'u baştan aşağıya yenilemek için kolları sıvadı. İlk süreçte Windows Store'un adı ve simgesi değişiyor.

22/09/2017 14:15

Microsoft, mobil ve masaüstü platformlarını bir arada toplamak için geçtiğimiz yıllarda Windows Store adı altında yeni bir mağaza sunmuştu. Ancak mobil platformun çuvallaması ve Xbox One oyunlarının Windows Store'da yer almaya başlaması, Bill Gates'i yeniden bir düzenleme yapmayı zorladı.

Gelen son bilgilere göre; Windows Store'un adı Microsoft Store olarak değişecek ve uygulama simgesi Microsoft'un logosu ve klasikleşmiş renklerine göre şekillenecek. Windows Store'da; oyun, uygulama, müzik ve filmin yanında Microsoft'un; Surface, Xbox One ve diğer aksesuarları da satılacak.

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Windows 10'a 2017 sonunda gelmesi beklenen güncelleme ile yürürlüğe girecek olan Microsoft Store, bakalım Windows 10 kullanıcılarını memnun edebilecek mi?

    Yazar: Ender Öztürk

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