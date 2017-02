Xbox Kazandırıyor ile Mini Cooper kazandı

Microsoft Türkiye Xbox kullanıcılarına yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. 4 Kasım – 31 Aralık 2016 tarihinde düzenlenen kampanyada Xbox konsol, oyun ve aksesuarları ile ilgili yapılan her 250 TL’lik alışverişe bir çekiliş hakkı verilmişti. Kampanya dahilinde Bimeks, Vatan, Teknosa ve MediaMarkt mağazalarından satın alınan Xbox ürünleri her 250 TL’lik Xbox alışverişine bir hediye çekilişi kazanma fırsatı sunuldu.

Kampanya sonucunda yapılan çekilişte Mini Cooper D 5 Kapı otomobil İstanbul’dan Koray Erdoğan’ın oldu. Erdoğan’a otomobili 21 Şubat 2017 tarihinde İstanbul İstinye’de bulunan BMW Borusan’da teslim edildi.

Yeni Xbox One S’in 4K Blu-ray ve HDR görüntü özellikleriyle sadece bir oyun konsolunun yanı sıra aynı zamanda bir medya eğlence cihazı. Forza Horizon 3, Gears of War 4 gibi Xbox’a özel oyunları HDR görüntü ile oynayıp Netflix 4K streaming özelliği ile Ultra HD görüntü kalitesinde dizi keyfi çıkarmak için Xbox One almanın tam zamanı.