Dünyanın en güçlü konsolu Xbox One X tanıtıldı!

Microsoft, bugün sahne aldığı E3 2017 etkinliğinde dünyanın en güçlü konsolu Xbox One X'i tanıttı. Xbox One X sunduğu teknik özellikler ile rakibi PS4 Pro'nun açık ara önünde yer alıyor. Peki, Xbox One X özellikleri neler? Xbox One X fiyatı ne kadar olacak?

Xbox One X özellikleri

Xbox One X, gerçek 4K oyun deneyimi sunması ile ön plana çıkıyor. AAA yapımları 4K 60 FPS'te çalıştıracak olan Xbox One X 6 Teraflop gücünde grafik birimine, 2.3 GHz hızında çalışan özel işlemciye, 12 GB GDDR5 RAM'e ve 1 TB depolama birimine sahip.

Xbox One X, yeni nesil görüntüleme ve ses teknolojilerini destekliyor. HDR ve Dolby Atmos desteği olan konsol, 4K Blu-Ray diskleri de oynatabiliyor. Xbox One için çıkmış tüm oyunları destekleyen Xbox One X, ayrıca Orijinal Xbox oyunlarını da çok yakında desteklemeye başlayacak.

Xbox One X fiyatı ise 499 dolar olarak belirlendi. 7 Kasım 2017 tarihinden itibaren satışa sunulacak olan Xbox One X, mevcuttaki Xbox One oyunlarını güncelleyerek 4K desteği ile oynama imkanı da sunacak.