Xiaomi Eylül ayında 10 milyon adet akıllı telefon sattı

Xiaomi, Asya pazarında en popüler marka haline geldiğinden herhangi bir özel tanıtım gerektirmiyor. Bunu diğer markalardan ayıran en önemli şey, fiyatlamaya yönelik agresif yaklaşımıdır. Xiaomi cihazlarının çoğu, iyi bir yazılım ve donanım kombinasyonu ile fiyat olarak mükemmel bir değer sunar.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, şirketin CEO'su Lei Jun, Eylül ayında 10 milyon adet telefon sattıklarını açıkladı. Kesin olarak, bu büyük bir başarı ve Hint festivali mevsimi bu kilometre taşını gerçekleştirmek için önemli bir rol oynadı.



Son zamanlarda, Çinli firma sadece Hindistan'da iki gün içinde 1 milyon adet satış yaptı. Hindistan'ın en popüler akıllı telefonu Xiaomi'ye ait Redmi Note 4. Xiaomi memleketi Çin yerine Hindistan'da daha fazla satış yapıyor. Şirket, geçen yılki çöküşünden sonra yine doğru yolda ilerliyor. 2016 yılında 58 Milyon adete düşen şirket, 2017 yılında 70 milyon adet sattı.