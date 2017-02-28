Xiaomi Mi 5C tanıtıldı! Xiaomi Mi 5C hangi özelliklerle geldi?

Çok sayıda söylentilerden sonra, Xiaomi Mi 5C resmen tanıtıldı. Bu telefon ayrıca, Xiaomi'nin kendi Pinecone işlemcisi Surge S1'den güç alan ilk akıllı telefon olma özelliğine sahip. Xiaomi'nin kendi geliştirdiği ilk işlemcisi Pinecone Surge S1 spesifikasyonlarını kontrol ederseniz, 2.2 GHz A53 Octa-core ve Mali-T860MP4, 64-bit mimarisi ve VoLTE desteği içerdiğini görürsünüz.

Surge S1 İşlemci, Mali-T860MP4 GPU ve 3 GB LPDDR3 RAM ile çalışan Xiaomi Mi 5C,5.15 inç ekrana sahiptir. Telefon, 64 GB eMMC 5.0 dahili depolama ile birlikte geliyor ve MIUI ile Android 7.1 üzerinde çalışıyor.5C Teknik Özellikleri

Kamera bakımından, 1,25μm büyük piksel boyuta sahip 12 MP arka ultra hassas kamera sensörü ve 8 MP ön kamera bulunuyor. Telefonun 2850 mAh bataryası, 9V/2A şarj cihazı ile hızlı şarj desteği bulunmaktadır. Metal gövdeye sahip Mi 5c sadece 132 gram ağırlığındadır.

Xiaomi Mi 5C, Çin'de 3 Mart'tan itibaren 1499 Yuan (220 $) fiyatla satışa sunulacak. Xiaomi, Hindistan gibi diğer ülkelerdeki mevcudiyeti hakkında henüz herhangi bir ayrıntı açıklamadı.

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