Xperia XZ Premium en iyi telefon seçildi!

Sony'nin Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2017'deki en büyük GSMA ödüllerinden biriyle evine gelmesi bazılarına şaşırtıcı gelebilir. Japon şirketinin tasarım açısından çok fazla bir şey değiştirmediği ancak donanım bölümündeki 4K HDR ekran ile dünyada ilke imza atan Xperia XZ Premium, en iyi yeni telefon ödülü ile bu unvanını taçlandırdı.

GSMA geçtiğimiz günlerde Sony Xperia XZ Premium'un MWC 2017'de "En İyi Yeni Akıllı Telefon" ödülünü kazandığını resmen duyurdu. Sony tarafından piyasaya sürülen ikinci 4K ekranlı akıllı telefon olan Xperia XZ Premium, aynı zamanda Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisini kullanan ilk amiral gemisi unvanına da sahip oldu.

Böyle güçlü bir CPU'nun eklenmesi, Xperia XZ Premium'un baharın sonuna kadar satışa sunulmaması gibi dezavantajlarını da beraberinde getiriyor. Bunun nedeni, 21 Nisan'da satışa çıkması beklenen Galaxy S8'i çalıştıran Snapdragon 835 yonga setindeki Samsung'un ambargosu.

Samsung, Galaxy S7 edge ile "En İyi Akıllı Telefon" ödülünü elde etti. Ancak bu, geçtiğimiz yılın en çok satan telefonlarından biri olduğu için zaten bekleniyordu. Bakalım Samsung Galaxy S7 ile Xperia XZ Premium'dan bu unvanı geri alabilecek mi?