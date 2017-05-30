Yeni sızıntılar, umduğumuz iPhone 8 tasarımını gösteriyor

Yaklaşan iPhone 8'in sızıntıları günümüzde her geçen gün artan bir olay haline geliyor ve şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla Apple, fiziksel ön düğmesi olmayan arkada dikey çift kamera kurulumu olan tasarımda yerleşmiş gibi görünüyor. Yeni sızdırılan iPhone 8 kılıfları da, bu tasarımı doğruluyor.

Eğer bu sızdırılan kılıflar gerçek ise iPhone 8'in tasarımını çeşitli açılardan gösteriyor. Cihazın sol tarafında ses düğmeleri ve sessiz düğmesi bulunuyor. Sağdaki düğme ise güç düğmesine ev sahipliği yapmaktadır. Alt kısmında, tıpkı iPhone 7'de olduğu gibi, ortada Lightning portlu ve 3,5 mm'lik ses girişi bulunmayan bir hoparlör / mikrofon ızgarası bulunuyor.

Ancak, cihazın ön kısmının görünümü, fiziksel ev düğmesinin bulunmadığına dair söylentilerin doğru olduğunu düşündürüyor. Bununla birlikte, arkada olacağı söylenen dikey kamera kurulumunu beğenmeyen insanlardan birisiyseniz, sizin için kötü haberlerimiz var. Tasarımın bu kısmı, son bir ay boyunca tüm sızıntılar arasında yer aldı ve tutarlılık gösteriyor. Diğer kılıf sızıntılarında olduğu gibi, arkaya monte edilmiş Touch ID sensörü bunda da mevcut değil ancak, hiç kimse parmak izinin kilidinin tamamen kaldırılıp kaldırılmayacağından ya da ekranın altına entegre edilip edilmeyeceğinden tamamen emin değil.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda sızdırılan iPhone 8 kılıfının görsellerini inceleyebilirsiniz.