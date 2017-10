Yeni X-Men filminden ilk fragman!

X-Men'in beyaz perde macerası devam ediyor. Nisanda izleyici karşısına çıkması beklenen The New Mutants filminde ilk fragman yayınlandı. X-Men filmleri için farklı bir dönem başlıyor. Çünkü fragman süper kahraman filminden çok korku filmine benziyor. Belki de bu 13. cuma olduğu içindir.

Farklı bir süper kahraman filmi göreceğimizin ilk sinyallerini The New Mutants’ın yönetmenliğini üstlenen Josh Boone vermişti. Yönetmen X-Men evreni içinde gerçek bir korku filmi çekiyoruz. Kostüm yok. Süper kötüler yok. Gerçekten farklı bir şey yapmayı deniyoruz. sözlerini sarf etmişti. Yayınlanan fragmana bakarak açıklamalarının ne kadar doğru olduğunu anlıyoruz.

Farklı yeteneklere sahip olan genç mutantlar hastaneye yatırılıyor. Fakat amaç iyileştirmek değil. Aksine çocuk yaştayken ortaya çıkan yeteneklerini geliştirmelerine izin vermeden onları ortadan kaldırmak. Hastane sandıkları bu yer kısa bir sürede hayaletli eve dönüşüyor. Genç mutantlarımız ise kendilerini keşfetmeye başlıyor.

Değişik tarzıyla dikkat çeken filmin oyuncu kadrosunda Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Henry Zaga, Blu Hunt ve Happy Anderson yer alıyor. Gençlerden oluşan oyuncu kadrosuyla dikkat çeken The New Mutants, 13 Nisan‘da vizyona girecek. Filmin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.