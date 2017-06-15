Yeni yaşlandırma tekniği, kayıp kişilerin bulunmasına yardımcı olabilir

Bu yılın başlarında fotoğrafınızı çekip size yaşlı, genç veya hatta farklı bir cinsiyet sunabilmek için filtreler uygulayan FaceApp adlı bir akıllı telefon uygulaması yayınlanmıştı. Birkaç hafta boyunca, web'de FaceApp ile değiştiren yüzlerin eğlenceli görüntülerini görmüştük.

Yazılım benzer şeyleri yaparak piyasaya sayısız uygulamaya katıldı. Ancak hiç kimse zaman geçirip eğlenmekten başka bir şey yapamadı. Şimdi, fotoğrafik görüntülerde yaşlanmanın daha sofistike bir yöntemi ortaya çıktı.

İngiltere'de, yaklaşık 300.000 kişi her yıl kayboluyor ve zaman geçtikçe kayıp kişiler yaşlanıyor ve mevcut fotoğraflar gençlik yıllarına ait olup eskiyor. Bradford Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi, kayıp kişilerin yaşlanan görüntülerinin güncel tekniklerinde gelişme sağlayacak bir teknoloji geliştirmek için kolları sıvadı.

Ekip, çeşitli yaştaki bireylerden oluşan bir veritabanından yüz özellik verileri gönderilen bir sinir ağı geliştirdi. Sistem ağız, alın ve hatta yanaklarının şekli gibi sayısız yüz özelliklerini örnekledi ve sonra çeşitli insan özelliklerinin yaşla nasıl değiştiğini öğrendi.

Sistemin doğruluğunu test etmek için ekip, genç yaştaki kişilerin gerçek fotoğraflarıyla karşılaştırılabilecek görüntüler oluşturmak için geriye doğru algoritmayı çalıştıran bir dizi yaş sınırlaması denemesi kullandı.

Araştırmacılar ayrıca, gerçek hayat senaryolarında teknolojinin pratikte nasıl kullanılabileceğini vurgulayan bir vaka çalışması olarak 1991'den gerçek bir kayıp kişi vakası kullanıyorlar. Ben Needham, 21 aylıkken Yunan adasında kayıp olan bir yürümeye başlayan çocuktu.

Ben Needham hiç bulunmadı, ancak araştırmacılar yıllar geçtikçe, gençliğine ve yirmi yaşına girerken neye bakacaklarını hipotez alan birkaç görüntü oluşturdu.

Buna benzer bir girişim 2014 yılında Washington Üniversitesi'nden bir ekip, 80 yaşına kadar fiziksel görünüşteki değişiklikleri tahmin edebilen benzer bir teknik geliştirmişti.

Bradford Üniversitesi'nin yeni yöntemi, üç yıl önce bu modelden ileri doğru büyük bir atılım olarak görünüyor. Akrabalar ve kardeşlerden gelen veri kümeleri gibi daha fazla faktörü, fotoğraf kalitesinde sunulan çok yaşlı sonuçlara modelleyebiliyor.