Yenilenmiş Galaxy Note 7'nin fiyatı belli oldu

Haziran ayına girdik ve Samsung’un bu ayın sonunda Galaxy Note 7'nin yenilenmiş versiyonunu başlatması bekleniyor . Daha önce çıkan söylentiler, Galaxy Note 7R adı ile geleceğini iddia etti ancak, daha yeni bilgiler, yenilenmiş telefonun Galaxy Note FE (Fandom Edition) olarak adlandırılacağını ortaya koydu. Galaxy Note FE’nin ilk söylentilerinden biri, 625$ fiyatla satışa sunulacağı yönündeydi. Galaxy Note FE, 625$ fiyatla bir Kore perakende sitesinde tespit edildi.

Galaxy Note FE'nin listesi, Galaxy Note FE'nin Güney Kore'nin SKT, KT ve LG U+ gibi telekom operatörleri tarafından kullanılabileceğini gösteriyor. Bu liste, sadece fiyatını değil aynı zamanda tüm özelliklerini de ortaya koyuyor. Phablet telefon, 2.560 x 1.440 piksel çözünürlüğü destekleyen ve Exynos 8890 yongaseti ile güçlendirilmiş 5.7-inç dörtlü HD çift kenar eğimli ekrana sahip. Bu işlemciye 4 GB RAM eşlik ediyor ve bir microSD kart yuvası ile birlikte 64 GB yerel depolama alanı bulunuyor.

12 megapiksel çözünürlüklü bir arka kamera ve 5 megapiksel ön kamerası var. Diğer özellikler arasında USB Type-C bağlantı noktası, iris tarayıcı, parmak izi okuyucu, IP68 sertifikalı gövde, Android 6.0 Marshmallow OS ve 3,200mAH pil yer alıyor.

Daha önceki söylentiler, yenilenmiş Galaxy Note 7’nin orijinal modeli ile aynı özelliklere sahip olacağını ortaya koydu. Yenilenmiş modelde görülecek tek önemli değişiklik, en yeni Android Nougat OS ve 3,500mAh orijinal bataryaya yerine daha küçük 3,200mAh batarya olması. Bununla birlikte, Galaxy Note FE'nin Koreli perakende sitesinde listesi, Nougat yerine Marshmallow işletim sistemini göstermektedir. Not FE, Kore perakende sitesinde 3,200mAh pil ile listelenmiş olduğundan, küçük batarya hakkındaki söylenti bilgilerini teyit etmektedir.