Yerli oyun Beat: The Game sonunda yayınlandı!

Karate Kamil serisiyle bilinen, sonra da EA için The Sims 3'ün tüm karakterlerini, Activision'da da Skylanders'ın figürlerini tasarlayan Cemre Özkurt'un ilk oyunu Beat: The Game yayınlandı. Beat: The Game, Cemre Özkurt'un San Francisco'da kurduğu oyun stüdyosu olan Worm Animation tarafından yayınlandı.

Back to the Future: The Game ile Telltale Games'in oyunlarının temelini atan oluşumda yer alan Cemre Özkurt'un yeni oyunu, yine Telltale oyunlarına benzer yapıda karşımıza çıkıyor. Absürd, soyut bir paralel evrenin içinde geçen oyun, fütüristik ve alternatif bir geleceği resimliyor. Oyundaki kahramanımız Mıstık, yolunu rastladığı objeleri bir araya getirerek oluşturduğu seslerle buluyor.

Boynundaki kayıt cihazıyla hiç duyulmamış sesler arayan Mıstık, bazen bir taşı fırlatarak cıkardığı gürültüyü kaydediyor, bazen de yeni tanıştığı başka bir karakterden ses örnekleri alıyor. Oyun boyunca yapmanız gereken bu parçaları bulup benzersiz bir müzik oluşturmaya çalışmanız gerekecek.