Yerli uzay teknoloji çalışmaları tam gaz!

2018-2020 Orta Vadeli Programı’nın önemli başlıklarından bir tanesini de bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın ve etkin kullanımıyla bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılmasının temel politika olması oluşturdu. Buna göre, elektronik haberleşme sektöründe yeni nesil erişim şebekelerinin yaygınlaştırılması sağlanacak. Bu sektörde değişen teknoloji ve pazar yapısının ortaya çıkardığı ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut düzenlemeler güncellenecek. E-ticaret gibi yeni gelişen teknoloji alanlarında yerel bilgi platformlarının oluşturulması desteklenecek.

Bilgi ve iletişim teknolojileri destekli akıllı ulaşım sistemleri, binalar, kent ve enerji altyapıları gibi akıllı uygulamalara geçiş hızlandırılacak. Sektörde Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetleri teşvik edilirken, sektörün yurtdışına açılımı desteklenecek. Yeni uydularla Türkiye’nin uydu iletişim kapasitesi artırılacak. Yerli uydu üretiminde yerli teknoloji geliştirme çalışmalarına hız verilecek. Yazılım sektörüne yönelik Ar-Ge, yurtdışına açılım ve kümelenme destek ve yatırımlarında bulut bilişim, büyük veri, dijital oyunlar, mobil uygulamalar ve güvenlik alanlarına öncelik verilecek. Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının teminin sağlamak üzere yükseköğretim program yeterliliklerinde güncelleme yapılacak.

Açık kaynak kodlu yazılımların kullanımı yoluyla kamuda bilgi güvenliği ve tasarruflar artırılacak. Gerekli yasal düzenlemeler hayata geçirilerek siber güvenliğe yönelik tehditler en aza indirilecek. E-dönüşüm hızlandırılarak kamuda ve özel sektörde işlem maliyet ve süreleri düşürülecek.