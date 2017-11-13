YouTube, iPhone'un şarjını sömürüyor!

YouTube, iPhone'un şarjını resmen sömürüyor!

13/11/2017 18:15

Google'ın sahibi olduğu YouTube, aldığı son güncelleme ile iPhone X'in ekran boyutu ve çözünürlüğüne destek vermeye başlamıştı. Ancak bu güncelleme diğer iPhone sahiplerine yaramadı. Reddit gibi forum sitelerinde ortaya atılan iddialara göre; YouTube uygulaması iPhone'un şarjını resmen sömürüyor

Forumlarda paylaşılan ekran görüntülerinde; YouTube uygulamasının sadece 4 dakika gibi bir kullanımda, iPhone'un şarjını %80 oranında etkilediği orta çıktı. Oldukça anormal olan bu şarj tüketiminin, %80 seviyelerine ulaşması normal şartlar altında 4-5 saat uygulamanın kullanılması ile gerçekleşmesi gerekiyordu.

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YouTube'un bu hatayı düzeltmek için çalışmalara başladığı hatta bugün App Store'da yayınlanan YouTube güncellemesi ile sorunun büyük oranda çözüldüğü söyleniyor. Eğer güncelleme ile şarj sorunu düzelmiyorsa; YouTube'u Safari veya Chrome gibi tarayıcılar üzerinden kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

    Yazar: Ender Öztürk

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