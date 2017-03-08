Android 7.0 Nougat kullanım oranı Galaxy S7 ile arttı!

Google, Şubat ayına ait Android sürümlerinin kullanım oranlarını açıkladı. Geçtiğimiz aylarda tabiri caizse yerlerde gezinen Android 7.0 Nougat kullanım oranlarında, Samsung'un Galaxy S7 için Android 7.0 güncellemesini yayınlamasından sonra artış sağlandı.

Açıklanan son rakamlara göre; Android 2.3.x Gingerbread %1, Android 4.0.x Ice Cream Sandwich %1, Android Jelly Bean %10.6, Android 4.4 KitKat %20.8, Android 5.x Lollipop %32,5 ve Android 6.0 Marshmallow %31.3'lük bir kullanım oranına sahip. En güncel sürüm Android 7.0 Nougat ise %2.8 ile yükselmeye başladı.

Ocak ayında Android 7.0'ın kullanım oranı %0,7 seviyesindeydi. Samsung'un Galaxy S7 için Android 7.0 güncellemesini dağıtmasının ardından bu rakamın yükseleceği zaten tahmin ediliyordu.

Diğer Android telefon üreticileri de artık elini çabuk tutup amiral gemisi modellerine Android 7.0 Nougat güncellemesini verirse; kullanım oranları yıl sonuna doğru %10'un üzerine çıkabilir.