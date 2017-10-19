Yıl sonuna yaklaşmamızla birlikte Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak telefonlar, açıklanmaya başladı. Samsung, Sony, HTC, LG ve Xiaomi gibi Android telefon üreticileri, başta amiral gemisi modelleri olmak üzere Android 8.0 Oreo güncellemesini cihazlarına sunacak. Peki, Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak telefonlar hangileri olacak?
Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak telefonlar tam liste
Android 8.0 Oreo alacak Galaxy modelleri
Galaxy S8
Galaxy S8 +
Galaxy Note8
Galaxy S7
Galaxy S7 Edge
Galaxy S7 Active
Galaxy A7 (2017)
Galaxy A5 (2017)
Galaxy A3 (2017)
Galaxy J7 (2017)
Galaxy J5 (2017)
Galaxy Note FE
Galaxy Tab S3
Galaxy C9 Pro
Galaxy C7 Pro
Galaxy J7 Prime
Android 8.0 Oreo alacak Xperia modelleri
Sony Xperia XZ Premium ( G8141, G8142)
Sony Xperia XZs ( G8231, G8232)
Sony Xperia XA1 ( G3121, G3123, G3125, G3116, G3123)
Sony Xperia L1 (G3311, G3312, G3313)
Sony Xperia X Compact
Sony Xperia XZ ( F8331, F8332)
Sony Xperia X Performance
Sony Xperia X ( F5121, F5122)
Sony Xperia XA1 Ultra ( G3221, G3212, G3223, G3226)
Android 8.0 Oreo alacak Xiaomi modelleri
Xiaomi Mi 6
Xiaomi Mi 5X
Xiaomi Redmi Note 4X
Xiaomi Redmi 4X
Xiaomi Mi Mix
Xiaomi Mi Mix 2
Android 8.0 Oreo alacak LG modelleri
LG G6
LG G5
LG V30
LG V20
LG G5 SE
LG K10 2017
LG K8 2017
LG Stylus 3
Android 8.0 Oreo alacak HTC modelleri
HTC U 11
HTC U Ultra
HTC U Play
HTC 10
HTC Desire 10 Lifestyle
HTC Desire 10 Pro
Android 8.0 Oreo alacak Huawei modelleri
P10
P10 Plus
P10 Lite
P9 Plus
P9 Lite
P9
P9 Lite (2017)
GR5 (2017)
Nova
Mate 9
Android 8.0 Oreo alacak ASUS modelleri
ZenFone 4
ZenFone 4 Max
ZenFone 4 Zoom
ZenFone 4 Pro
ZenFone Zoom S
ZenFone 3
ZenFone 3 Deluxe
ZenFone 3 Max
ZenFone 3 Zoom
ZenFone 3 Laser
Android 8.0 Oreo alacak Nokia modelleri
Nokia 8
Nokia 6
Nokia 5
Nokia 3
Android 8.0 Oreo alacak Google modelleri
Google Pixel XL
Google Pixel
Google Nexus 6P
Google Nexus 5X
Android 8.0 Oreo alacak General Mobile modelleri
General Mobile GM 6
General Mobile GM 5 Plus
General Mobile GM 5
YORUMLAR
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Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak telefonlar!
Misafir
11 Eylül 2017 22:27 Pazartesi
(1)
(0)
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Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak telefonlar!
Misafir
22 Ağustos 2017 15:05 Salı
(0)
(0)
Cevap ver
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Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak telefonlar!
Misafir
22 Ağustos 2017 14:02 Salı
(1)
(1)
Cevap ver
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Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak telefonlar!
Misafir
22 Ağustos 2017 19:40 Salı
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Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak telefonlar!
Misafir
01 Eylül 2017 10:54 Cuma
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Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak telefonlar!
Misafir
22 Ağustos 2017 13:29 Salı
(1)
(1)
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Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak telefonlar!
Misafir
22 Ağustos 2017 11:27 Salı
(0)
(0)
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lenovom motorola g4 googlede yazıyodu burda niye yazmıyo
Hiç bi firma açıklama yapmafı tık almak için liste yapmışsınız
3310 a gelecekmi
He gelecek bir sonraki tüm güncellemeleri alacak
Peki, Zeki Müren de bizi görecek mi?
Huaweiyi tebrik etmek lazım
Ya ne çektiriyorlar bu güncelleme için 9.0 sıfır çıkar 8.0 anca verirler 2 sene geçtimi destek keserler. Adeta manyak ederler. Cihazım 2 sene doldumu atıyorum root istediğim romu kullanıyorum. LGG3 Telefona (resurrection remix 7.1.2) rom atıp bide buna nova launcher prime yükledinmi cıncık gibi oluyor yağ gibi akıyor. Eksikleri yokmu elbette var. Yok güncelleme gelecek yok gelmeyecek derdin yok. her hafta güncelleme geliyor bıkıyorsun.