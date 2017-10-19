Yıl sonuna yaklaşmamızla birlikte Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak telefonlar, açıklanmaya başladı. Samsung, Sony, HTC, LG ve Xiaomi gibi Android telefon üreticileri, başta amiral gemisi modelleri olmak üzere Android 8.0 Oreo güncellemesini cihazlarına sunacak. Peki, Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak telefonlar hangileri olacak?

Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak telefonlar tam liste

Android 8.0 Oreo alacak Galaxy modelleri

Galaxy S8

Galaxy S8 +

Galaxy Note8

Galaxy S7

Galaxy S7 Edge

Galaxy S7 Active

Galaxy A7 (2017)

Galaxy A5 (2017)

Galaxy A3 (2017)

Galaxy J7 (2017)

Galaxy J5 (2017)

Galaxy Note FE

Galaxy Tab S3

Galaxy C9 Pro

Galaxy C7 Pro

Galaxy J7 Prime

Android 8.0 Oreo alacak Xperia modelleri

Sony Xperia XZ Premium ( G8141, G8142)

Sony Xperia XZs ( G8231, G8232)

Sony Xperia XA1 ( G3121, G3123, G3125, G3116, G3123)

Sony Xperia L1 (G3311, G3312, G3313)

Sony Xperia X Compact

Sony Xperia XZ ( F8331, F8332)

Sony Xperia X Performance

Sony Xperia X ( F5121, F5122)

Sony Xperia XA1 Ultra ( G3221, G3212, G3223, G3226)

Android 8.0 Oreo alacak Xiaomi modelleri

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 5X

Xiaomi Redmi Note 4X

Xiaomi Redmi 4X

Xiaomi Mi Mix

Xiaomi Mi Mix 2

Android 8.0 Oreo alacak LG modelleri

LG G6

LG G5

LG V30

LG V20

LG G5 SE

LG K10 2017

LG K8 2017

LG Stylus 3

Android 8.0 Oreo alacak HTC modelleri

HTC U 11

HTC U Ultra

HTC U Play

HTC 10

HTC Desire 10 Lifestyle

HTC Desire 10 Pro

Android 8.0 Oreo alacak Huawei modelleri

P10

P10 Plus

P10 Lite

P9 Plus

P9 Lite

P9

P9 Lite (2017)

GR5 (2017)

Nova

Mate 9

Android 8.0 Oreo alacak ASUS modelleri

ZenFone 4

ZenFone 4 Max

ZenFone 4 Zoom

ZenFone 4 Pro

ZenFone Zoom S

ZenFone 3

ZenFone 3 Deluxe

ZenFone 3 Max

ZenFone 3 Zoom

ZenFone 3 Laser

Android 8.0 Oreo alacak Nokia modelleri

Nokia 8

Nokia 6

Nokia 5

Nokia 3

Android 8.0 Oreo alacak Google modelleri

Google Pixel XL

Google Pixel

Google Nexus 6P

Google Nexus 5X

Android 8.0 Oreo alacak General Mobile modelleri

General Mobile GM 6

General Mobile GM 5 Plus

General Mobile GM 5