Android 8.1 Oreo çıktı!

Google, bugün geliştiriciler için Android 8.1 Oreo güncellemesini indirime sundu. Android 8.1 Oreo geliştirici önizleme sürümü ilk olarak Nexus 6P, Nexus 5X, Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL ve Pixel C modellerine sunuluyor. Yıl sonuna kadar beta testleri sürecek olan Android 8.1'i, 2018 başı itibariyle yine ilk olarak Pixel cihaz sahipleri indirebilecek.

5.000 TL'ye satılan amiral gemisi modelleri Android 8.0 Oreo güncellemesini daha alamamışken, Android 8.1'in gelmesi, Android telefon üreticileri için büyük bir şok olacak gibi görünüyor. Peki, Android 8.1 Oreo güncellemesi ile hangi yenilikler geliyor?

Android 8.1 Oreo ile gelen yenilikler

- Jest ve hareketler sisteme eklendi.

- Wi-Fi daima açık özelliği kaldırıldı

- Karanlık tema seçeneği eklendi.

- Bildirim menüsü daha şeffaf bir yapıya sahip oldu.

- Kurulum menüsü değişti.

- Güç menüsü değişti.

- Otomatik doldurma özelliği daha akıllı hale geldi.

- Yeni API'lar sisteme eklendi.

Bu yeniliklerin yanında sistem performansında ve kararlılığında iyileştirmeler yapıldığını belirtelim.