Assassin’s Creed Identity iPhone ve iPad sürümlerinde büyük indirim!

Bundan tam bir yıl önce yani 23 Şubat 2016'da çıkan oyun birinci yılı olması sebebiyle indirime girdi. Normal App Store fiyatı 13 TL civarı olan Assassin’s Creed Identity oyunu kısa bir süreliğine sadece 0.59 kuruş, Assassin's Creed serisini seviyor ve her oyununu oynuyorsanız bu kaçırılmaz bir fırsat!

Oyun mobilde oynayabileceğiniz en iyi Assassin's Creed oyunu olarak anılıyor. iPad 3, iPad Mini 2, iPhone 5 ve iPod 6 üzeri tüm cihazlardan oynanabilir durumda. Oyunda 4 farklı sınıf var. Bunlar; Berserker, Shadow Blade, Trickster ve Thief. Seçtiğiniz sınıfla kendi karakterinizi oluşturup istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz.

Acemilikten başlayıp ustalığa kadar yükselebilirsiniz. Yüzlerce görev ve serbestçe dolaşma özellikleriyle mobilde gerçek bir Assassin's Creed deneyimi. Tam boyutu 2.5 GB olan oyunda malesef Türkçe dil desteği yok.