Ay, 28 yılda bir gerçekleşen bir olayı yaşadı!

Güneş Sistemi’indeki en nadir olaylardan birisi dün gece yaşandı.

19/09/2017 19:30

Güneş Sistemi garip tesadüflerle dolur. Gezegenlerin ve sayısız uydularının hiçbir şekilde kesişmeyen karmaşık yörüngeleri, sıra dışı manzaralar ve doğa olaylarına sebep olurlar. Bu yaz gerçekleşen tam Güneş tutulması her ne kadar ülkemizde izlenemese de, yıllardır bekleniyordu.

Aslında Güneş tutulması nadir bir doğa olayı değil, sadece gözlemlenebilir olanları sayılıdır. Ay ise Güneş tutulmasından çok daha nadir bir olayı gerçekleştirdi. Hemen aşağıda bir örneğini göreceğiniz olay, 28 yılda bir gerçekleşiyor: 

 

Gök bilimcileri için bu olayı ilginç kılan şey birden fazla gezegensel cismin aynı anda olaya dahil olması. Tıpkı Güneş tutulmalarında olduğu gibi bu olaya da dünya üzerindeki bazı noktalar daha iyi bakış açısıyla dahil olacaklar. Hawaii ve Güney Pasifik bölgelerini en iyi gözlem noktaları olarak gösteriyor.

    Yazar: Berk İşçimen

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