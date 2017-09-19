Ay, 28 yılda bir gerçekleşen bir olayı yaşadı!

Güneş Sistemi garip tesadüflerle dolur. Gezegenlerin ve sayısız uydularının hiçbir şekilde kesişmeyen karmaşık yörüngeleri, sıra dışı manzaralar ve doğa olaylarına sebep olurlar. Bu yaz gerçekleşen tam Güneş tutulması her ne kadar ülkemizde izlenemese de, yıllardır bekleniyordu.

Aslında Güneş tutulması nadir bir doğa olayı değil, sadece gözlemlenebilir olanları sayılıdır. Ay ise Güneş tutulmasından çok daha nadir bir olayı gerçekleştirdi. Hemen aşağıda bir örneğini göreceğiniz olay, 28 yılda bir gerçekleşiyor: